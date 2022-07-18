18 Temmuz 2022, Pazartesi
Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, kısa bir süre sonra ilk çocuğu Burak'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Varol, doğumdan sonra kontrollü şekilde kilo vermeye başladı. Kısa sürede 40 bedenden 34 bedene düşen güzel oyuncunun nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:17
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