Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Son dönemlerde Buse Varol'un fit görüntüsü oldukça dikkat çekiyor. Peki doğumdan önceki halinden bile daha zayıf olan Buse Varol, doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Şu aralar ailesi ile tatil yapan Varol, fit görüntüsü ile paylaşım yaptıkça DM kutusu sorularla adeta dolup taşıyor.