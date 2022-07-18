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Haberler Galeri Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, kısa bir süre sonra ilk çocuğu Burak'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Varol, doğumdan sonra kontrollü şekilde kilo vermeye başladı. Kısa sürede 40 bedenden 34 bedene düşen güzel oyuncunun nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:17
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Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Ancak ikilinin evliliğine nazar değdi. Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz günlerde boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Evliliklerinde kriz çıkan Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndü. Birlikte aşk pozları veren, Alişan ile Buse Varol sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

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Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

İmaj değişikliğine giden Buse Varol daha önce estetiksiz hali ile çok konuşulmuştu. Adeta eriyen Buse Varol toplamda 50 cm inceldiğini açıklamıştı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Buse Varol'un fit fiziği ise övgü toplamıştı. Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan Buse Varol'un zayıflama sırrı ise merak konusu olmuştu.

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Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Son dönemlerde Buse Varol'un fit görüntüsü oldukça dikkat çekiyor. Peki doğumdan önceki halinden bile daha zayıf olan Buse Varol, doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Şu aralar ailesi ile tatil yapan Varol, fit görüntüsü ile paylaşım yaptıkça DM kutusu sorularla adeta dolup taşıyor.