18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Bir dönnemin efsane dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncunun oğlu o dönem henüz iki yaşındaydı. Babasıyla yaşayan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 12:23
  • 1
  • 129
Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Sihirli Annem dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulundu. Defne Joy Foster'ın o dönem küçücük olan oğlu şimdilerde 13 yaşına geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 129
Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşayan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

  • 3
  • 129
Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Solmaz paylaşımında "Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu mutlu olsun" yazdı.

  • 4
  • 129
Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

Minik Can'ın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Annesinin kopyası" ve "Yolda görsem tanımazdım, kocaman olmuş" yorumlarını yaptı. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz ve ünlü isimlerin çocukları...

  • 5
  • 129
Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! Annesinin kopyası

DEMET ŞENER'İN KIZI VE OĞLU