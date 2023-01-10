Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. 16. bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan diziye dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölümünde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu?