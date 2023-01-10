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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile her Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Oktay Kaynarca ile Pelin Akil'in başrollerini üstlendiği dizi 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? İşte diziye dair merak edilenler...