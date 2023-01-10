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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü ile her Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Oktay Kaynarca ile Pelin Akil'in başrollerini üstlendiği dizi 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? İşte diziye dair merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 17:52
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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. 16. bölümü ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan diziye dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölümünde neler olacak? Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 16. bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.