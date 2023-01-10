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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! "Senin cehennemin benim"

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir, bir yandan Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engellemeye çalışırken bir yandan da Tatavlalı ile karşı karşıya gelecek. Heyecanın tavan yapağı bölüme, "Senin cehennemin benim" sözleri damga vuracak! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:33
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! Senin cehennemin benim

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölümüyle yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! Senin cehennemin benim

16.Bölüm:

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! Senin cehennemin benim

Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! Senin cehennemin benim

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! Senin cehennemin benim

Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.