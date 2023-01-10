Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ve Tatavlalı karşı karşıya! "Senin cehennemin benim"

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir, bir yandan Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engellemeye çalışırken bir yandan da Tatavlalı ile karşı karşıya gelecek. Heyecanın tavan yapağı bölüme, "Senin cehennemin benim" sözleri damga vuracak! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...