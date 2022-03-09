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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. #DestansıSevdamız etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 11:44
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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

'Destan' on dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,26 reyting ve %16,61 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,25 reyting ve %13,60 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.

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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han, Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.

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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Akkız ve Batuga'nın şartlarını kabul etmek zorunda kalan Alpagu Han, oğlu Batuga'nın içinde intikam ateşiyle yanan asi bir çapulcu mu yoksa avucunda kan pıhtısıyla doğan bir han mı olduğunu anlamak için "Kıymetli oğlum pazarlık şartlarını yerine getirmek için gitsin. Elinde bir Han bir Ayguci rehin kalsın! diyerek oğlu Kaya yerine kendisini rehin bırakır.

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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Sırma ve Yaman'ı teslim edip Akkız ve Batuga'nın elinden Mei Jin'i kurtaran Taizu'yu Gök Saray'da Zhao karşılar. Zhao "Ulu Ece Temur Teginle Sarı Türgiş obasına gitti Prensesim. Çiçek salgını yayılmaya başlamış" sözleri Mei Jin'i sevindirir. Türklerin zayıf düşeceği haberi Mei Jin'i sevindirirken Taizu "Onlara ya Çin'in iti olursunuz ya ölürsünüz demiştik. Madem ölmeyi seçerler, Çin sözünü tutar! diyerek Türk obalarına çiçek salgınını kendisinin getirdiğini itiraf eder.

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Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Pazarlık sonucu Alpagu Han'ın elinden kurtardıkları bir araba dolusu Dağlı köle kız, Tutkun ve çiçek mikrobu bulaşmış Esen'le Akkız ve Batuga Dağ Obasına gelirler. Akkız gözleri dolu dolu obasına yurduna bakarken halk Batuga Teginin önünde diz vurup, bağır basıp onu çok sevilen bir Han gibi karşılanmıştır.