Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu

Akkız ve Batuga'nın şartlarını kabul etmek zorunda kalan Alpagu Han, oğlu Batuga'nın içinde intikam ateşiyle yanan asi bir çapulcu mu yoksa avucunda kan pıhtısıyla doğan bir han mı olduğunu anlamak için "Kıymetli oğlum pazarlık şartlarını yerine getirmek için gitsin. Elinde bir Han bir Ayguci rehin kalsın! diyerek oğlu Kaya yerine kendisini rehin bırakır.