09 Mart 2022, Çarşamba
Akkız ve Batuga Alpagu’yu yendi ‘Destan’ reytinglerde zirveye kuruldu
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. #DestansıSevdamız etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
Giriş Tarihi: 09.03.2022 11:44
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