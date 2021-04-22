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Beklenen tüyo sonunda geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sevilen isimlerin yer aldığı Aşk 101 yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı. Hayranları tüm gelişmelerin ışığında yeni sezon tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Dizinin başrol oyuncuları sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 00:44 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 00:44
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