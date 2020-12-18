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Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut" karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Erler Film tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Giriş Tarihi: 18.12.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 23:14
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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar için yeni iddialar ortaya atılıyor. Dizide "Mesut Komiser" karakterine hayat veren Şevke Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiası hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak beklenen açıklama bugün geldi. İşte, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ? ŞEVKET ÇORUH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D ekranında yayınlanan efsane dizi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddialarına Erler Film yanıt verdi.

Erler Film bir basın açıklaması yaparak Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti:

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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

"Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!" üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.

Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur.

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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaytaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

2011 yılında "Cave Man" (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.