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Beklenen açıklama geldi: Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut" karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiası hayranlarını üzdü. Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Erler Film tarafından konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 23:14
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