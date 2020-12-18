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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

Akrep dizisindeki Ferda rolüyle ekranlara dönen Evrim Alasya sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekran göz dolduran Evrim Alasya, kısa sürede en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:41
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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!
Akrep dizisindeki rolüyle tüm dikkatleri üzerine Evrim Alasya, sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...
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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984

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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986

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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

ESRA EROL
12 MAYIS 1982

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Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985