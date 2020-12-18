Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!

Akrep dizisindeki Ferda rolüyle ekranlara dönen Evrim Alasya sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekran göz dolduran Evrim Alasya, kısa sürede en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...