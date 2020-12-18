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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Akrep’in Ferda'sı Evrim Alasya yaşıyla olay oldu!
Akrep dizisindeki Ferda rolüyle ekranlara dönen Evrim Alasya sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla ekran göz dolduran Evrim Alasya, kısa sürede en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:41
Akrep dizisindeki rolüyle tüm dikkatleri üzerine Evrim Alasya, sosyal medyaya damga vurdu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Evrim Alasya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Evrim Alasya'nın yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BURAK ÖZÇİVİT
24 Aralık 1984
FAHRİYE EVCEN
4 Haziran 1986
ESRA EROL
12 MAYIS 1982
MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985