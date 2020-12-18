Bir Başkadır hayranlarına müjde: Merak uyandırdı! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi belli mi?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Bir Başkadır, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine topladı. Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı Bir Başkadır dizisi, ilk sezonu ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi belli mi?