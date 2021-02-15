Behzat Ç dizisinin hayalet adamıydı! Yeniden ekranlara dönüyor! Doğduğun Ev Kaderindir'e flaş transfer hayranlarını heyecanlandırdı. Bir döneme damga vuran Behzat Ç dizisinde üstlendiği Hayalet karakteri ile hayran kitlesi artan İnanç Konukçu için yeni iddia ortaya atılıyor. Birçok dizide rol alan sevilen oyuncunun TV8 ekranlarının başarılı yapımı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden ekranlara döneceği iddia ediliyor. Yeni sezonda önemli isimleri kadrosuna katan dizide, İnanç Konukçu'nun hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.