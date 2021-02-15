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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Behzat Ç dizisinin hayalet adamıydı! Yeniden ekranlara dönüyor! Doğduğun Ev Kaderindir'e flaş transfer... Behzat Ç dizisinin hayalet adamıydı! Yeniden ekranlara dönüyor! Doğduğun Ev Kaderindir'e flaş transfer...
Behzat Ç dizisinde dikkatleri üzerine çeken İnanç Konukçu'nun yeniden ekranlara döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Dizide canlandırdığı "Hayalet" karakteri kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından benimsenmişti. Kaçak, Kırlangıç Fırtınası, Adı Zehra ve son olarak Vurgun dizisinde karşımıza çıkan İnanç Konukçu, yeniden ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncunun TV8'in başarılı yapımı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia ediliyor. Kanal yönetimi ve oyuncu tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 16:12
Behzat Ç dizisinin hayalet adamıydı! Yeniden ekranlara dönüyor! Doğduğun Ev Kaderindir'e flaş transfer hayranlarını heyecanlandırdı. Bir döneme damga vuran Behzat Ç dizisinde üstlendiği Hayalet karakteri ile hayran kitlesi artan İnanç Konukçu için yeni iddia ortaya atılıyor. Birçok dizide rol alan sevilen oyuncunun TV8 ekranlarının başarılı yapımı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yeniden ekranlara döneceği iddia ediliyor. Yeni sezonda önemli isimleri kadrosuna katan dizide, İnanç Konukçu'nun hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR
Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş bir transfer yapıldı.
Behzat Ç dizisinde hayat verdiği Hayalet'le fenomen olan İnanç Konukçu "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin kadrosuna katıldı.
İNANÇ KONUKÇU NERELİ, KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 10 Kasım 1985, Bala / Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana sanat Dalı mezunu.
Televizyon dünyasına 2005 senesinde TRT'deki Karanlıktaki Umut adlı dizi ile başladı. 2013 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı "Hayalet" karakteri ile tanınmaktadır; Leyla ile Mecnun ve Kaçak dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan, Ebru Aykaç ve Emel Çölgeçen'in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer alarak, "Hikmet Turaboğlu" rolünde oynadı. Dar Elbise, Kaçma Birader, Kasap Havası ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filmlerinde de rol aldı.