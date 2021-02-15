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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Uyanış Büyük Selçuklu'da Elçin karakterine hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, hayranları tarafından mercek altına alındı. Tuğutlu hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Leyla Lydia Tuğutlu'nın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 17:16
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Elçin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Leyla Lydia Tuğutlu estetiksiz haliyle şoke etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Leyla Lydia Tuğutlu'nın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Aslıhan Güner

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Aslıhan Güner

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Aslıhan Güner

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Elçin Hatun'u Leyla Lydia Tuğutlu’nun estetiksiz hali şoke etti!

Gülper Özdemir