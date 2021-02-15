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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Alişan'ın Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı! Alişan'ın Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol, kısa bir süre önce ikinci çocukları Eliz'i kucağına aldı. Burak'ın doğumundan sonra eşine doğum hediyesi olarak lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez eşinin ayaklarını yerden kesti. Ünlü şarkıcının aldığı hediyenin değeri dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 15:06
Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da ilk çocukları Burak'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne baba olan çift, kızları Eliz'i kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bebeklerini ilk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin kareleri büyük ilgi görürken 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.
"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"
Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah'ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişti.
Takvim'in haberine göre; evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikiliden Alişan, eşi Buse Varol Tektaş'a, unutamayacağı bir hediye aldı.
AYAKLARINI YERDEN KESTİ
Oğlu Burak'ın doğumundan sonra eşine lüks bir cip hediye eden Alişan, bu kez ise Buse Varol'un ayaklarını yerden kesti.