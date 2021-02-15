Alişan'ın Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!

"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah'ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişti.