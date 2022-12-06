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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'den paylaşımlar peş peşe geldi. Son olarak geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Sertab Erener 58 yaşına bastı. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Erener yeni yaşını kocası Emre Kula ve annesi ile kutladı. Sosyal medyadan doğum günü kareleri peş peşe paylaşılan Sertab Erener'in son haline beğeni yağdı. İşte Sertab Erener'in annesi ile doğum günü karesi…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:41
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, 58. yaş günü ailesi ve yakın arkadaşları ile beraber kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Annesi Yücel Erener ile kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı, çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

KİM DER 58!

Son olarak estetik haberleriyle çok konuşulan şarkıcı Sertab Erener 58 yaşına girdi.

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

EŞİ VE ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Sertab Erener yeni yaşını eşi Emre Kula ve annesi ile kutladı.

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Sosyal medyadan doğum günü kareleri paylaşılan Sertab Erener'in son hali beğeni topladı.