Ünlü şarkıcı Sertab Erener 58’ine girdi! Doğum günü pozları peş peşe geldi! Annesi ve eşiyle kutladı! Benzerlikleri şoke etti…

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'den paylaşımlar peş peşe geldi. Son olarak geçirdiği estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Sertab Erener 58 yaşına bastı. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan Erener yeni yaşını kocası Emre Kula ve annesi ile kutladı. Sosyal medyadan doğum günü kareleri peş peşe paylaşılan Sertab Erener'in son haline beğeni yağdı. İşte Sertab Erener'in annesi ile doğum günü karesi…