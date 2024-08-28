28 Ağustos 2024, Çarşamba
Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Mine" karakteriyle ekranların sevilen ismi haline gelen Aslı Enver, yeteneği ve performansıyla gönülleri fethetti. Diziye damgasını vuran Enver, bu başarısının ardından birçok önemli projede yer alarak kariyerini adım adım zirveye taşıdı. Hayatını iş insanı Berkin Gökbudak'la birleştiren Aslı Enver, şimdilerde kızı Elay ile keyifli anlar geçiriyor. Enver, bu kez kızıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı. Anne-kızın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:55