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Haberler Galeri Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Mine" karakteriyle ekranların sevilen ismi haline gelen Aslı Enver, yeteneği ve performansıyla gönülleri fethetti. Diziye damgasını vuran Enver, bu başarısının ardından birçok önemli projede yer alarak kariyerini adım adım zirveye taşıdı. Hayatını iş insanı Berkin Gökbudak'la birleştiren Aslı Enver, şimdilerde kızı Elay ile keyifli anlar geçiriyor. Enver, bu kez kızıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı. Anne-kızın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:55
Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Aslı Enver ve iş insanı eşi Berkin Gökbudak, mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı.

Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Çift, geçtiğimiz aylarda Elay'ın 1. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutlamıştı.

Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Enver, kızıyla geçirdiği özel anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Aslı Enver minik kızı Elay’la uçak yolculuğu yaptı! O anlar yüzleri gülümsetti

Son olarak, ünlü oyuncu, kızı Elay ile gerçekleştirdiği keyifli uçak yolculuğunu sosyal medya hesabında paylaştı.