Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

'Hayat Şarkısı' dizisiyle tanınan ve 'Camdaki Kız' ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarıyla da geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Biricik, anne olmak iin gün sayıyor. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, sette verdiği pozlarla gündem oldu. İşte detaylar...