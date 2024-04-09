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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

'Hayat Şarkısı' dizisiyle tanınan ve 'Camdaki Kız' ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarıyla da geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Biricik, anne olmak iin gün sayıyor. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik, sette verdiği pozlarla gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:04
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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturarak mutlu bir evlilik yaşamaya başlayan Burcu Biricik, şimdilerde anne olma heyecanını yaşıyor. Hamileliğinin dördüncü ayında olan ünlü isim, bu süreçte oyunculuğa bir süre ara verme kararı aldı.

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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

Ünlü çift, ilk çocuklarının doğumu için heyecanla gün sayıyor. Güzel oyuncu Burcu Biricik, karnı burnunda pozlarını paylaşmaya başladı bile.

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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

Biricik'in sosyal medyadan paylaştığı sevimli kareleri ise ilgi odağı oldu.

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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

Öte yandan Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

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Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozları...

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Ünlü çift, kız bebek bekliyor.