09 Nisan 2024, Salı
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...
"Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden! Magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Özçivit çiftinin 4 katlı havuzlu lüks villasını görenler ise hayran kaldı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk yuvası...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:36
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