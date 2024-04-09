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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

"Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden! Magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kazandıklarını gayrimenkule yatıran Özçivit çiftinin 4 katlı havuzlu lüks villasını görenler ise hayran kaldı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşk yuvası...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 11:36
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş: Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Son dönemde yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da gündemden düşmeyen çift, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucağına aldı. İkili, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu evleriyle gündeme oturdu.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bir mobilya markası ile yapılan anlaşma kapsamında tam 80 milyon TL kazandı. Bu kazancı gayrimenkule yatırıma dönüştüren çift, sadece beş ay içinde ikinci bir villayı satın aldı.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

İkinci villaları için 4 milyon 250 bin dolar ödeyen çift, bu lüks konutu satın alarak mülk portföylerine bir yenisini eklemiş oldular. Fahriye Evcen'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, yeni evinin salonu da dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in 4 katlı villasına bakın! Saray yavrusundan hallice...

Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak bir mobilya markası ile yapılan anlaşma kapsamında tam 80 milyon TL kazandı. Bu kazancı gayrimenkule yatırıma dönüştüren çift, sadece beş ay içinde ikinci bir villayı satın aldı.