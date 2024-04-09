09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, özellikle başarılı yarışmacı Damla Can'ın hayatı merak konusu haline geldi. Güzelliğinin yanı sıra performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Damla'nın sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Survivor Damla'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:19
  • 1
  • 94
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Survivor All Star 2024'ün sevilen yarışmacılarından Damla Can, izleyiciler tarafıdnan yakın takibe alındı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Damla Can, son günlerde sevgilisiyle gündemde...

  • 2
  • 94
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  • 3
  • 94
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Geçtiğimiz günlerde iletişim ölüdünü Mavi Takım kazanmıştı. Damla Can'ın Instagram canlı yayınına katılan sevgilisi Tolga Mendi, yaptığı iltifatlarla içimizi ısıtmıştı.

  • 4
  • 94
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Damla Can'ın sevgilisinin ünlü oyuncu Tolga Mendi olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki Tolga Mendi, Acı Aşk, Rüzgarın Kalbi, Yeni Gelin ve Sol Yanım gibi dizilerde rol aldı.

  • 5
  • 94
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

İşte Damla Can başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...