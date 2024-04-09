Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da tanıdıkmış! Yakışıklı oyuncu...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ederken, özellikle başarılı yarışmacı Damla Can'ın hayatı merak konusu haline geldi. Güzelliğinin yanı sıra performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Damla'nın sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. Survivor Damla'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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