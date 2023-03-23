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Haberler Galeri Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Katıldığı bir moda programıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu paylaştığı bir video ile eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti. Batuhan Karadeniz avukatı aracılığıyla iddialara cevap verirken bir açıklama da eşinden geldi. Eroğlu'nun kendisine ve çocuklarına psikolojik şiddet uyguladığını belirten Cemre Karadeniz, "Bahsi geçen bu kadın, hakaretler yağdırdı, beddualar etti. Hepsi de delilli ispatlı!" dedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:35
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Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, önceki gün 'şiddet' iddiasıyla karşı karşıya geldi. Bu şok iddianın sahibi ise eski futbolcuyla yaklaşık iki senedir yasak aşk yaşayan fenomen Aleyna Eroğlu'ydu.

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Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Genç kadın, Karadeniz'den bugüne dek defalarca şiddet gördüğünü hatta eski futbolcunun kendisinden aldığı 300 bin TL dahil olmak üzere birçok borcunu da geri ödemediğini iddia etti.

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Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Geçtiğimiz akşam ise yanında bir kadınla evine gelen Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini öne sürüp eski futbolcu hakkında şikayetçi olan Aleyna Eroğlu'na yanıt gecikmedi.

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Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Batuhan Karadeniz, dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada başta şiddet olmak üzere tüm iddiaları reddetti.

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Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Karadeniz, bahsi geçen son darp olayıyla ilgili ise şu savunmayı yaptı: "Şahıs, müvekkilin konakladığı otel odasının kapısı çalınmıştır. Müvekkil tarafından kapı aralanmış, müşteki olarak görünen şahıs ayağını ve kolunu kapının arasına sokmak suretiyle içeriye girmeye çalışmış, müvekkil tarafından olayın daha fazla büyümemesi adına kapı kapatılmıştır."