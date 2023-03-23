Batuhan Karadeniz’in eşi sessizliğini bozdu! Aleyna Eroğlu’nun iddialarına sert tepki

Katıldığı bir moda programıyla adını duyuran Aleyna Eroğlu paylaştığı bir video ile eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti. Batuhan Karadeniz avukatı aracılığıyla iddialara cevap verirken bir açıklama da eşinden geldi. Eroğlu'nun kendisine ve çocuklarına psikolojik şiddet uyguladığını belirten Cemre Karadeniz, "Bahsi geçen bu kadın, hakaretler yağdırdı, beddualar etti. Hepsi de delilli ispatlı!" dedi.