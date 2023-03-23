Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte önceki gün Özgür Aras'ın davetine katıldı. Sayan'ın iki kulağına taktığı işitme cihazı dikkatlerden kaçmadı. Sayan'ın, TV programında sürekli kulaklık taktığı için işitme kaybı yaşadığı, bu yüzden ameliyat olduğu ortaya çıktı. Meslek hastalığı olarak bilinen bu durum nedeniyle Sayan'ın kalabalık ve gürültülü yerlere giderken bu kulaklığı taktığı öğrenildi.