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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu
Bir süredir boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten uzun süre sonra bir arada görüntülendi. Eşiyle birlikte katıldığı davetten boşanma haberlerine "Yav he he" şeklinde cevap veren şarkıcının kulağındaki işitme cihazı dikkat çekti. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:37Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:38