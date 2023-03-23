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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Bir süredir boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten uzun süre sonra bir arada görüntülendi. Eşiyle birlikte katıldığı davetten boşanma haberlerine "Yav he he" şeklinde cevap veren şarkıcının kulağındaki işitme cihazı dikkat çekti. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...

Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:38
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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş boşanıyorlar haberleri ortaya atılmıştı. İddialara inat Seda Sayan'dan sosyal medyada ardı ardına nispet paylaşımları gelmiş, Sayan yenilediği ve eşi ile oturacağı süper lüks villasının dekorasyonunu paylaşmıştı.

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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Seda Sayan, 4 milyon dolarlık lüks aşk yuvalarını sosyal medya hesabından paylaşarak adeta düşman çatlattı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile oturmak için tepeden tırnağa yenilediği süper lüks villası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak bir davette ortaya çıktı. Boşanma haberlerine "Yav he he" yanıtını veren Seda Sayan'ın kulağındaki işitme cihazı bir süredir dikkat çekiyordu. Bakın Seda Sayan'ın kulağındaki cihazın sırrı neymiş...

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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte önceki gün Özgür Aras'ın davetine katıldı. Sayan'ın iki kulağına taktığı işitme cihazı dikkatlerden kaçmadı. Sayan'ın, TV programında sürekli kulaklık taktığı için işitme kaybı yaşadığı, bu yüzden ameliyat olduğu ortaya çıktı. Meslek hastalığı olarak bilinen bu durum nedeniyle Sayan'ın kalabalık ve gürültülü yerlere giderken bu kulaklığı taktığı öğrenildi.

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Seda Sayan’ın kulağına ne oldu? Taktığı işitme cihazı korkuttu

Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyada, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaştı.