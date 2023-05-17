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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamış, "60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim. Bu sene kazananın yanındayım" demişti. Paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını belirten Tunuslu, arkadaşlarından "Cihangir'e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler" diye uyarı aldığını belirtti. Her zaman vatana ve millete hizmet edenin yanında olduğunu belirten modacı "CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39
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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, bu paylaşımı sonrası ağır hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı;

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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

- Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?

Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.

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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

CHP ROMANTİK BİR PARTİ

- Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...

Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim.

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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider... CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum.

- Tanışıyor musunuz kendisiyle?

Uzay hastanede yatarken ziyarete gelmişti. Aynı samimiyeti o zaman gözlerinde görmüştüm. Bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse yaparım demişti. O zaman beni ziyaret etmesini asla unutmadım.

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Başkan Erdoğan’ı destekleyen modacı Zeynep Tunuslu hedef alındı! “Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler”

BASKI BENİ YILDIRAMAZ

■ Oy tercihinizi açıkladıktan sonra sizi eleştirenler oldu mu?

Çok ağır hakaretlere ve yazılara maruz kaldım. Kendine Atatürkçüyüm diyenler ağıza alınmayacak sözler söylediler bana. Ayıptır ya... İnsanların birbirine bu kadar nefret söylemi içinde olmamalarını dilerdim. Mahalle baskısı beni yıldırmaz. Ne düşünüyorsam onu cesurca söylerim. Benim için ailem önemli. Bu tercihimi hem oğlum hem de annem saygıyla karşıladı. Gerisi de önemli değil. Bugün bir arkadaşımla görüşmek için Cihangir'e gideceğim.

SAMİMİYETSİZLİKTEN ÇOK SIKILDIM

Arkadaşım bana "Cihangir'e gelme, açıklamandan sonra sana sert sözler söyleyebilirler" dedi. Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Düşünceyi açıklamak suç mu? Samimiyetsizlikten sıkıldım, rol yapmadan ne düşünüyorsam onu söyledim asla pişman değilim. Ben bu açıklamaları da reklam veya gündeme gelmek için yapmadım. Bu yaştan sonra ne üne ne de reklama ihtiyacım var. Sadece tavrımı göstermek için tercihimi açıkladım.