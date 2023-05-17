17 Mayıs 2023, Çarşamba
Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti
Demet Akalın yakın arkadaşları Esra Balamir ve Ceylan ile alışveriş turuna çıktı. Soluklanmak için banklardan birine oturan arkadaş grubu kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren türkücü makyajsız görüntülenmemek için uğraştı. Akalın, o anlarda arkadaşının imdadına yetişti.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:08
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