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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

Demet Akalın yakın arkadaşları Esra Balamir ve Ceylan ile alışveriş turuna çıktı. Soluklanmak için banklardan birine oturan arkadaş grubu kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren türkücü makyajsız görüntülenmemek için uğraştı. Akalın, o anlarda arkadaşının imdadına yetişti.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:08
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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

Ünlü popçu Demet Akalın, önceki gün kızı Hira, türkücü Ceylan ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Akmerkez'de objektiflere takıldı. Alışveriş yapan sanatçılar, bir ara soluklanmak için alışveriş merkezinin içindeki banklarda oturdu.

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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

Koyu bir sohbete dalan arkadaş grubu, muhabirleri görünce bir anda şaşkınlık yaşadı. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile sık sık gündeme gelen Ceylan ise basın mensuplarının görüntü almaması için hemen yüzünü gizledi.

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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞTI

Durumu fark eden Akalın, hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına verdi. Gazetecilerden ricada bulunan ünlü isim, "Arkadaşlar çok önemli bir konu var, ev işi var onu konuşuyoruz. Konu bittiği zaman konuşalım" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etti.

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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

Yarım saat süren sohbet sonrası otopark katına inen Ceylan, sorulardan kaçtı.

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Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

"BUNU KENDİNE DAHA FAZLA YAPMA!"

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan türkücü Ceylan estetikle adeta bambaşka biri oldu. Şimdilerde gençlik halinden bile genç görünen türkücü, fazla kaçan dolguları nedeniyle hayranları tarafından eleştirildi.