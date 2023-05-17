Estetik nedeniyle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın yardımına Demet Akalın yetişti

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞTI

Durumu fark eden Akalın, hemen çantasından gözlük çıkararak arkadaşına verdi. Gazetecilerden ricada bulunan ünlü isim, "Arkadaşlar çok önemli bir konu var, ev işi var onu konuşuyoruz. Konu bittiği zaman konuşalım" diyerek arkadaşının makyajsız görünmemesi için çaba sarf etti.