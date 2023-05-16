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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan aşk bombası geldi! Türkoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Doğukan Güngör ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüş, daha sonra ikilinin arkadaş kalmaya karar verdiği açıklanmıştı. Yeni iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü! Sıla Türkoğlu o ünlü oyuncuyla bir partide yakınlaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:28
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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu aşk haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta ikili birlikte tatile bile gitmişti.

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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Aşk iddialarıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, "İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.

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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Yeni bir bomba iddia gündeme geldi. Gazetemagazin'in haberine göre, Sıla Türkoğlu ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir partide yakınlaştı.

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Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Birlikte dans edip eğlenen ikilinin sadece yakınlaşmadığı aynı zamanda sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeye başladığı ileri sürüldü.