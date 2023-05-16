Bomba aşk iddiası! Sıla Türkoğlu yakışıklı oyuncuyla yakınlaştı

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan aşk bombası geldi! Türkoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Doğukan Güngör ile birliktelik yaşadığı ileri sürülmüş, daha sonra ikilinin arkadaş kalmaya karar verdiği açıklanmıştı. Yeni iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü! Sıla Türkoğlu o ünlü oyuncuyla bir partide yakınlaştı. İşte detaylar...