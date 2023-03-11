Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından oldu. Oyunculuk performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...