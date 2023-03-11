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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Özkaya son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından oldu. Oyunculuk performansıyla bu sezona damgasını vuran isimlerden olan Özkaya özel hayatıyla merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar Aldatmak dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 14:03
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Sarp karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Atakan Özkaya özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Aşk hayatıyla merak konusu olan yakışıklı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ünlü oyuncuyla ilişkisini duyurdu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Atakan Özkaya'nın sevgilisi...

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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  • 66
Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya’nın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Bakın sevgilisi kim çıktı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA