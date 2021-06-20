20 Haziran 2021, Pazar
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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı sorgulananlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Baş Belası dizisi izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, saat 20:00'da heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Kısa sürede sosyal medyanın gündeme gelen dizi hakkında sorgulamalar hızlandı. İşte, Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 18:45
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