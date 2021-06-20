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Haberler Galeri Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı sorgulananlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam başlayacak Baş Belası dizisi izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, saat 20:00'da heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Kısa sürede sosyal medyanın gündeme gelen dizi hakkında sorgulamalar hızlandı. İşte, Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 18:45
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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam atv'de ekran yolcululuğuna başlayacak Baş Belası dizisinin tanıtımları büyük heyecan yaratmıştı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden görüntüler sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Merak uyandıran dizi hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

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Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs