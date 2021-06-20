Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu akşam atv'de ekran yolcululuğuna başlayacak Baş Belası dizisinin tanıtımları büyük heyecan yaratmıştı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı diziden görüntüler sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Merak uyandıran dizi hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...