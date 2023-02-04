Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Aslı Enver Berkin Gökbudak'la ani evliliği sonrası bebek haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Bir kız annesi olmaya hazırlanan güzel oyuncu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Eşine poz veren Enver'in güzelliğini gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi" derken bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu. İşte 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan pozları...