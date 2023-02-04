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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Aslı Enver Berkin Gökbudak'la ani evliliği sonrası bebek haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Bir kız annesi olmaya hazırlanan güzel oyuncu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Eşine poz veren Enver'in güzelliğini gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kocanız ne güzel izlemiş sizi" derken bir başkası "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu. İşte 4,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in sosyal medyayı sallayan pozları...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 13:02
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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak'la sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahından kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı.

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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

"Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver, kısa bir süre sonra açıklamada bulunarak iddiaları doğruladı. "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt veren Enver, "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" şeklinde konuştu.

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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden de ayrıldı.

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Bebek bekleyen Aslı Enver eşine poz verdi! Fotoğraflarına beğeni yağdı

YENİ POZ

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Berkin Gökbudak'a poz veren Enver'in paylaşımını gören hayran kaldı.