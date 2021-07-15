Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Demet Şener ve Cenk Küpeli, boşanmalarının ardından sık sık bir araya gelmiş, ikilinin yeniden ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Şener'in yeniden görüştüklerini doğrulamasının ardından Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülendi. Bir ödül töreninde görüntülenen Şener, Küpeli ilgili sorulara cevap verdi.