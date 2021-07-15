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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Demet Şener ve Cenk Küpeli, boşanmalarının ardından sık sık bir araya gelmiş, ikilinin yeniden ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Şener'in yeniden görüştüklerini doğrulamasının ardından Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülendi. Bir ödül töreninde görüntülenen Şener, Küpeli ilgili sorulara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:47
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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Barışma haberlerini yalanlayan Cenk Küpeli, geçtiğimiz hafta bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda milli voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalışmıştı.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Demet Şener, eski eşi basketbolcu Cenk Küpeli'nin voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmesiyle ilgili konuşmak istemedi.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Demet Şener’den Cenk Küpeli açıklaması

Bir ödül töreninde görüntülenen Şener, "Ben bu konulara hiç girmiyorum" yorumunda bulundu.