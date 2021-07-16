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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

Sıla Gençoğlu'nu darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural, üç ayrı suçtan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından dün yeniden yargılama yapıldı. Eski kararı yenileyen mahkeme Kural'a; tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve bu cezaların da ertelenmesine karar verildi. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Ahmet Kural'ı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:29
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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

Uzun süredir Ahmet Kural- Sıla davasından çıkacak sonucu bekliyorduk. Biliyorsunuz, Yerel Mahkeme Kural'a daha önce 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurmuştu. İstinaf Mahkemesi ise dosyayı "Tanık tarafından duyulduğu söylenen sözlerin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla olay saatine uygun düşecek şekilde mahallinde keşif yapılması yönünde delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması" nedeniyle kararı kesin olmak üzere bozmuş ve delillerin yeniden toplanması için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ancak bu hafta çıkan karara göre mahkeme, üst mahkemenin bozma kararına uymayarak ve üst mahkemenin keşif talebini yerine getirmeyerek yine aynı cezayı istedi Kural için. Ben de çıkan bu kararı ve sonuçlarını konuşmak için Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ı aradım.

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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

KARAR KESİN DEĞİL

"Yerel Mahkeme'nin verdiği 1 yıl 4 ay 20 günlük hapis cezası kesin karar değildir" diyen Aydın, bu kararın bozulması için tekrar bir üst mahkemeye başvurduklarını söyledi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Kural'ın lehine verilen kesin nitelikteki bozma kararına Yerel Mahkeme'nin uymadığını, delilleri yine tam olarak toplamadan karar verdiğini söyleyen Aydın sözlerine şöyle devam etti:

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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

"İstinaf Mahkemesi delilleri eksik bularak, bunların yeniden toplanmasını istemiş, dosya içinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan Ahmet Kural'ın evinin içinden ses duyulamayacağına ilişkin bilimsel mütalaaya atıf yaparak olay yerinde bulunan iki ev arasında seslerin duyulup duyulamayacağına ilişkin keşif yapılması için kararı lehimize kesin olarak bozmuştu.

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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ancak Yerel Mahkeme 2.5 yıl önceki fiziki koşulların şu an mevcut olamayacağı gerekçesiyle, delilleri yeniden toplamayı yani keşif yapmayı reddetti. Biz de Sayın Mahkeme keşfi uygun görmüyorsa, somut olayda çelişki olduğunu ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermenin doğru olmayacağı; kanıtların bir kısmına dayanarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimalin kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiğini, bu ispatın, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ve açıklıkta olması gerektiğini beyan ederek beraat talep ettik.