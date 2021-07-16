16 Temmuz 2021, Cuma
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Ahmet Kural ve Sıla’nın darp davasında karar çıktı! Ahmet Kural hapse girecek mi?
Sıla Gençoğlu'nu darbettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural, üç ayrı suçtan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından dün yeniden yargılama yapıldı. Eski kararı yenileyen mahkeme Kural'a; tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve bu cezaların da ertelenmesine karar verildi. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Ahmet Kural'ı kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:29
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