15 Temmuz 2021, Perşembe
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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu
Elif Ece Uzun 2019 yılında evlendiği Mehmet Tuş ile olaylı şekilde ayrıldı. Dün görülen boşanma davasının çıkışında ortalık karıştı. Uzun'un basın danışmanı, görüntü almak isteyen gazetecilere müdahalede bulunarak, engel olmaya çalıştı. Çekişmeli boşanma davası kasıma ertelenirken Uzun'un alacağı tedbir nafakası belli oldu.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:29
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