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Haberler Galeri Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

Elif Ece Uzun 2019 yılında evlendiği Mehmet Tuş ile olaylı şekilde ayrıldı. Dün görülen boşanma davasının çıkışında ortalık karıştı. Uzun'un basın danışmanı, görüntü almak isteyen gazetecilere müdahalede bulunarak, engel olmaya çalıştı. Çekişmeli boşanma davası kasıma ertelenirken Uzun'un alacağı tedbir nafakası belli oldu.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 16:29
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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

2019'da nikah masasına oturan ünlü manken Elif Ece Uzun ve iş insanı Mehmet Tuş, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra evliliklerinin üzerine gölge düştü.

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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

Uzun, uyuşturucu kullandığını ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söylediği eşi için iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından çift boşanma kararı aldı.

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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ikilinin boşanma davası dün görüldü. Duruşmaya Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise duruşmaya katılmadı.

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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

TEHDİT ETTİ

Elif Ece Uzun, duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi. Davada tanık olarak dinlenen basın danışmanı Şenay Şaşmaz ise gazetecilerin haber yapmasına mani olmak için önce sözlü, sonra fiziki müdahalede bulundu.
Ünlü mankenin basın danışmanı, gazetecilerin telefonuna vurarak görüntü almalarını engellemeye çalışıp, onları tehdit etti.

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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un olaylı boşanma davası! Nafakası belli oldu

DAVA ERTELENDİ

Elif Ece Uzun, davayla ilgili, "Bana ve kızlarıma 3 bin 600 TL tedbir nafakası bağlandı. Zaten çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Çok gerildim ve dışarı çıktım. O sırada beni çekmeye başladılar. O gerginlikle konuşmak istemedim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.