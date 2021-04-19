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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!
Survivor yarışmasında tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen çift, arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiasıyla sevenlerini üzmüştü. İkili iddialara sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla takipçilerinin içine su serpti.
Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:12
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