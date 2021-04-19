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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

Survivor yarışmasında tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Evlenecekleri haberleriyle gündeme gelen çift, arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiasıyla sevenlerini üzmüştü. İkili iddialara sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla takipçilerinin içine su serpti.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 16:12
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

Survivor yarışması sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın attığı her adım yakından takip ediliyor.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

Barış Murat Yağcı'nın 2018 yılında dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'ın fotoğraflarının altına attığı yorumlar tartışma yaratmıştı. Yağcı bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

Önceki akşam takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yağcı, bir takipçisinin "Nisa'yı nasıl sevdiğini bize fotoğrafla gösterir misiniz?" sorusuna spor yaptıkları esnada çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

İkilinin bu görüntüsü dikkat çekti. Çiftin sevenleri, "Size nazar değmesin" ve "Birbirinize hep böyle aşk dolu bakın" yorumlarında bulundu.

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt!

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Öte yandan ikiliden, geçtiğimiz aylarda şaşırtıcı bir haber gelmişti.