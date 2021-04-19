Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile gönüllere taht kuran Didem Balçın, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Can Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Balçın, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni aldı.