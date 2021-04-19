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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile gönüllere taht kuran Didem Balçın, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Can Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Balçın, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 16:44
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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Şimdilerde 9 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Hamileliğinde 39. haftaya giren Didem Balçın, karnı burnunda pozları, takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı! Doğuma sayılı gün kaldı

Oyuncunun takipçileri, "Az kaldı, gelsin artık da tanışalım artık kendisiyle", "Senin güzelliğini yerim. Sağlıkla gelsin kuzunuz" ve "Dünyanın en güzel fotoğraflarından biri" yorumlarında bulundu.