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Haberler Galeri Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle herkese terk köşe yapan Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Kılıç, özel hayatıyla da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Serhat Kılıç hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:26
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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle adından söz ettiren Serhat Kılıç memleketiyle merak konusu oldu. İşte Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Merve Dizdar - İzmir

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Burak Deniz - İzmit

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Dilan Çiçek Deniz - Sivas

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç memleketiyle herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Kaan Yıldırım - İstanbul