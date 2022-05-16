16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Avusturya'da yaşayan ünlü Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun da katıldığı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Hacıalioğlu kutlamalar kapsamında bordo mavili taraftarla buluştu. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç piyanist, "Çok önemli sahnelerde konser verdim ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:02
  • 1
  • 7
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Viyana'da yaşayan ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu da sahneye çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Geçen hafta SABAH Cumartesi'ye konuşan Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti.

  • 3
  • 7
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Bu sözlerinin ardından kulüpten davet alan piyanist, önceki gün statta da konser verdi.

  • 4
  • 7
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Hacialioğlu, "Çok önemli salonlarda, kalabalık topluluklara konser verdim. Hiçbirinde, Trabzonspor taraftarının önündeki kadar heyecanlanmamıştım. Bu bambaşka bir duyguydu. Taraflar harika, ambiyans muhteşemdi.

  • 5
  • 7
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun Trabzonspor hayali gerçek oldu

Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk oldu. Şimdi ki hayalim gelecek yılki şampiyonlukta, taraftarımızın çok sevdiği Dar Sokakları marşını çalmak" dedi.