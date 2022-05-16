16 Mayıs 2022, Pazartesi
Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun Trabzonspor hayali gerçek oldu
Avusturya'da yaşayan ünlü Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu'nun da katıldığı Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Hacıalioğlu kutlamalar kapsamında bordo mavili taraftarla buluştu. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç piyanist, "Çok önemli sahnelerde konser verdim ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım" dedi.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:02
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