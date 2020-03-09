Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Son olarak Kuzgun dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç'un yeni dizisi belli oldu. Kuzgun dizisinin reytinglere yenilmesiyle ortada kalan Barış Arduç, Çukur'a dahil oldu. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.