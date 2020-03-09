09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Son olarak Kuzgun dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç'un yeni dizisi belli oldu. Kuzgun dizisinin reytinglere yenilmesiyle ortada kalan Barış Arduç, Çukur'a dahil oldu. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 14:15
  • 1
  • 8
Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Kuzgun'un ardından herhangi bir projede yer almayan Barış Arduç Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

  • 2
  • 8
Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak.

  • 3
  • 8
Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Arık Böke Erdenet'in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

  • 4
  • 8
Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'de doğmuştur. Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi almıştır.

  • 5
  • 8
Barış Arduç ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi

Oyunculuk kariyerine ilk adımını Pis Yedili dizisi ile yapmıştır. Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin projelerinde yer almıştır.