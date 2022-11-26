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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Metin Hara ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Hilal Altınbilek yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de bir mekana yeni sevgilisiyle gelen güzel oyuncu çıkışta el ele görüntülenince köşe kapmaca başladı. VIP araca binen Altınbilek'in yanından ayrılık ara sokaklarda dolaşan Altınbilek'in sevgilisi ünlü iş insanı çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:19
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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda yazar Metin Hara'dan sessiz sedasız ayrılmıştı. Altınbilek, önceki gece Etiler'deki bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı.

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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı.

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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı.

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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.

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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Görüntülenmek istemeyen inatçı sevgili personel odasına saklandı, burada üç saat gazetecilerin gitmesini bekledi.