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3 saatlik köşe kapmaca işe yaramadı! Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Metin Hara ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Hilal Altınbilek yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'de bir mekana yeni sevgilisiyle gelen güzel oyuncu çıkışta el ele görüntülenince köşe kapmaca başladı. VIP araca binen Altınbilek'in yanından ayrılık ara sokaklarda dolaşan Altınbilek'in sevgilisi ünlü iş insanı çıktı.