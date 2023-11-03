Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Banu Parlak son dakika gaözaltı haberinin duyurulmasının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dolandırıcılık iddaları sebebiyle gözaltı kararının ardından bir haber de fenomen Banu Parlak'tan geldi. Peki Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.11.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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