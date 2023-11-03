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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Banu Parlak son dakika gaözaltı haberinin duyurulmasının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dolandırıcılık iddaları sebebiyle gözaltı kararının ardından bir haber de fenomen Banu Parlak'tan geldi. Peki Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 17:46 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 17:58
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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Önde gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomenlerinden Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Parlak, açıklamasında, Dilan Polat ve Engin Polat'ı sorumlu tuttuğunu ifade etti. Ardından, Banu Parlak'a ait İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezi, silahlı saldırıya iki kez maruz kaldı. Bu olayların hemen ardından, Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'nda kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. İşte sıcak gelişmeler...

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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

BANU PARLAK DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle akay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı.

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Banu Parlak gözaltına mı alındı, neden? Son dakika Fenomen Banu Parlak kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

SORUMLUSU DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ

Banu Parlak'ın İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. 5 kurşunun isabet ettiği merkezde maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın kendisini vurmaları için tetikçi tuttuklarını öne sürmüştü.