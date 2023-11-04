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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı gözaltında olan Sıla Doğu ve Dilan Polat arasında kavga çıktı. Adliye koridorlarında kardeşinin üzerine yürüyen Sıla Doğu, "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" dedi. İşte haberin detayları...