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Haberler Galeri Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı gözaltında olan Sıla Doğu ve Dilan Polat arasında kavga çıktı. Adliye koridorlarında kardeşinin üzerine yürüyen Sıla Doğu, "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" dedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.11.2023 15:21
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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

Gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

Abla Sıla Doğu ve kardeş Dilan Polat'ın adliye koridorlarında tartıştığı ileri sürüldü.

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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen ve ifade vermek için bekleyen Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek suçlayıp üzerine yürüdüğü ileri sürüldü.

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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

SILA DOĞU KELEPÇEYİ ÇIKARDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Adliye koridorunda kavga! Sıla Doğu ile Dilan Polat arasında ipler gerildi: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması dikkatlerden kaçmadı.