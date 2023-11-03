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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt, yaşı ilerledikçe magazin sayfalarında yer almaya başladı. sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde 23 yaşında bir delikanlı olan Aksüt, son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:28
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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki çocuğu oldu. 1999 yılında boşanan ünlü şarkıcı bir yıl sonra ise Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Bu evliliğinden ise Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu olan şarkıcı, Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşandı.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

Çocuklarına oldukça düşkün olan ve sık sık onlarla zaman geçiren Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, büyüdü.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

Yakışıklı bir delikanlı olan Emir Aksüt'ü görenler ise hayranlıklarını dile getirmeden geçemedi.

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Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı

SİBEL CAN'IN KÜÇÜK OĞLU KOCAMAN OLDU

Sibel Can, çocuklarını gözden uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak buna rağmen basından uzak tutamadı.