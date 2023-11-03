03 Kasım 2023, Cuma
Sibel Can’ın küçük oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalp emojileri yağdı
Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt, yaşı ilerledikçe magazin sayfalarında yer almaya başladı. sosyal medyanın gündemine oturdu. Şimdilerde 23 yaşında bir delikanlı olan Aksüt, son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:28
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