Banker Bilo filminin Nejla'sı Ahu Tuğba'nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

1980 yapımı Banker Bilo filmi, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soruyla yeniden gündeme geldi. Kadrosunda İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen ve Münir Özkul gibi önemli isimlerin yer aldığı film, özellikle Ahu Tuğba'nın canlandırdığı Nejla karakteriyle hatırlanıyor. Ahu Tuğba hakkında araştırma yapanlar ise kızı Anjelik'in son halini merak etti. Annesinin kopyası olan Anjelik'in son halini görenler ise adeta hayran kaldı. İşte Ahu Tuğba'nın güzeller güzeli kızı...