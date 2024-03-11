11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Banker Bilo filminin Nejla'sı Ahu Tuğba'nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Banker Bilo filminin Nejla'sı Ahu Tuğba'nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

1980 yapımı Banker Bilo filmi, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soruyla yeniden gündeme geldi. Kadrosunda İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen ve Münir Özkul gibi önemli isimlerin yer aldığı film, özellikle Ahu Tuğba'nın canlandırdığı Nejla karakteriyle hatırlanıyor. Ahu Tuğba hakkında araştırma yapanlar ise kızı Anjelik'in son halini merak etti. Annesinin kopyası olan Anjelik'in son halini görenler ise adeta hayran kaldı. İşte Ahu Tuğba'nın güzeller güzeli kızı...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:37
  • 1
  • 142
Banker Bilo filminin Nejla’sı Ahu Tuğba’nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Banker Bilo filminde Nejla karakterine hayat veren Ahu Tuğba, uzun yıllardır kariyeri ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Usta oyuncu şimdi gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yeniden gündeme geldi.

  • 2
  • 142
Banker Bilo filminin Nejla’sı Ahu Tuğba’nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızının son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

  • 3
  • 142
Banker Bilo filminin Nejla’sı Ahu Tuğba’nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Anne-kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Ahu Tuğba'nın kızı, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı.

  • 4
  • 142
Banker Bilo filminin Nejla’sı Ahu Tuğba’nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Calvin adındaki genç kadın, zorlu derslerle dolu süreci başarıyla geçerek silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi konularda eğitim aldı ve polis akademisinden mezun oldu.

  • 5
  • 142
Banker Bilo filminin Nejla’sı Ahu Tuğba’nın kızını gören şaşırdı! Anjelik Calvin annesinin birebir aynısıymış...

Ahu Tuğba, kızının son halini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.