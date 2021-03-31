Baltayı taşa vurdular! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101 için yeni iddialar ortaya atılıyor. Çekimleri sona eren dizinin başlama tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Heyecan fırtınasının devam ettiği dizide yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...