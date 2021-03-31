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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Baltasını adalete savuruyordu! Turgut Alp ne zaman gelecek? Bu kez bambaşka olacak... Baltasını adalete savuruyordu! Turgut Alp ne zaman gelecek? Bu kez bambaşka olacak...
Turgut Alp ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a dahil olacağı iddia ediliyordu. Tarih kitaplarında Osman Bey ile savaşlarda yer alan Turgut Alp'in döneceği bölüm bekleniyor. Ancak Cengiz Coşkun'dan beklenmedik haber geldi.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 22:20
Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisine damga vuran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da yer alıp almayacağı merak ediliyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Cengiz Coşkun'un başka bir diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Cengiz Coşkun, yeni sezonda Yavuz dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in canlandıracak sevilen oyuncuya önemli isimler eşlik edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR YAVUZ DİZİSİ GELİYOR
Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.
CENGİZ COŞKUN KİMDİR?
Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.
2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.