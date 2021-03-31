Baltasını adalete savuruyordu! Turgut Alp ne zaman gelecek? Bu kez bambaşka olacak...

Kuruluş Osman Turgut Alp ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisine damga vuran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'da yer alıp almayacağı merak ediliyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Cengiz Coşkun'un başka bir diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Cengiz Coşkun, yeni sezonda Yavuz dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in canlandıracak sevilen oyuncuya önemli isimler eşlik edecek.