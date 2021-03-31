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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i gündeme oturdu! Bamsı Bey'den Türkiye'yi duygulandıran veda! Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i gündeme oturdu! Bamsı Bey'den Türkiye'yi duygulandıran veda!
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman bir Çarşamba akşamına daha damga vururken, Bamsı Bey gündem oldu. Bamsı Bey'in Abdurrahman Gazi'ye vedası Türkiye'yi ağlattı. Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'ine hayat veren Nurettin Sönmez, oyunculuğu ile sosyal medyanın konuşulan ismi oldu.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 22:56
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Bamsı Bey geceye damga vurdu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Bey şehit olan Abdurrahman Gazi'nin cenazesinde gözyaşlarını tutumadı. Bamsı Bey'in veda sahnesi Türkiye'yi de ağlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenazenin ardından mezarın başından ayrılamayan Bamsı Bey, "Ah Abdurrahman Gazi! Düğün toyunda bile dilinde şehadet vardı. Gayrı benim vaktim de gelmiştir Cerkutay! Ben de şehitler arasına karışmak isterim" deyince Cerkutay "Şehitler arasına karışınca ne olacak beyim" diye sordu. Bamsı Bey bu soruyu "Peygamberimizi göreceğim. Hem gardaşlarımı, evladımı göreceğim Cerkutay! Birileri gider, birileri kalır! Bu işler böyledir" sözleriyle yanıtladı.
İŞTE O SAHNE | İZLE
Cerkutay "Beyim! Eskiden büyük bir adam öldüğünde onun ardından insanlar kurban edilirmiş. Ruhuna eşlik etsin diye... Sen ölürsen ben bütün düşmanlarını kurban ederim" diyerek Bamsı Bey'i teselli etmek istedi. Bamsı Bey "Biz Müslümanlar öyle yapmayız. Sadaka dağıtırız, fakirleri doyururuz. Hayır duaları, ölenin ruhuna eşlik etsin diye" deyince Cerkutay "Benim zırhımdan ve pusatımdan başka bir şeyim yoktur beyim! Onları satarım, fakirleri doyururum. Sana dua ederler" diye cevap verdi.
SEVENLERİ ÖZEL HAYATINI MERAK ETTİ
Kuruluş Osman'da Bamsı Bey'e hayat veren Nurettin Sönmez, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Oyunculuğu ile dikkat çeken Nurettin Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu.
Hayranları internet dünyasında usta oyuncunun nereli olduğunu araştırdı. İşte Nurettin Sönmez ve ünlülerin memleketleri...