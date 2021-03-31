Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i gündeme oturdu! Bamsı Bey'den Türkiye'yi duygulandıran veda!

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Cerkutay "Beyim! Eskiden büyük bir adam öldüğünde onun ardından insanlar kurban edilirmiş. Ruhuna eşlik etsin diye... Sen ölürsen ben bütün düşmanlarını kurban ederim" diyerek Bamsı Bey'i teselli etmek istedi. Bamsı Bey "Biz Müslümanlar öyle yapmayız. Sadaka dağıtırız, fakirleri doyururuz. Hayır duaları, ölenin ruhuna eşlik etsin diye" deyince Cerkutay "Benim zırhımdan ve pusatımdan başka bir şeyim yoktur beyim! Onları satarım, fakirleri doyururum. Sana dua ederler" diye cevap verdi.