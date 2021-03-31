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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen bakın nereli çıktı! Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen bakın nereli çıktı!
Sadakatsiz dizisi konusuyla sosyal medyanın gündemine otururken dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, oyunculuğuyla göz doldurdu. Gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu, özel hayatının her detayıyla araştırma konusu oldu. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen ve birçok ünlü ismin memleketi...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 18:08
Sadakatsiz dizisindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, magazin gündemine oturdu. Özel hayatının her detayıyla araştırma konusu olan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin boyu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
Esra Erol - Sinop
Eda Ece – İstanbul
Aytaç Şaşmaz – İstanbul