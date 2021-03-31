Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen bakın nereli çıktı!

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, magazin gündemine oturdu. Özel hayatının her detayıyla araştırma konusu olan güzel oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Melis Sezen ve birçok ünlü ismin boyu...