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Haberler Galeri Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun'un tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Geçen hafta yayınlanan 111. bölümünde Şeyh Edebali ile Bala Hatun'un esir alınması ve darağacına çıkarılması izleyiciyi derinden üzmüştü. Osman Bey'in eşi ve kayınpederini kurtarmak için yaptığı girişimin sonuç verip vermeyeceği merak edilirken, Bala Hatun'un tarihteki hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var, tarihte ne zaman ölmüştür? Bala Hatun Türbesi nerede, hangi ilde? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:20
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Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Bala Hatun, Osman Bey'in eşi ve Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Bacıyan-ı Rum teşkilatının başı olan Bala Hatun'un, dizinin son bölümünde esir alınması sonrası hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Dizinin hayranları tarafından Bala Hatun'un tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Peki, Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var, tarihte ne zaman ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

BALA HATUN KİMDİR, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun'un 1257 veya 1258 yıllarında doğduğu ve 1324 yılında öldüğü biliniyor.

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Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmayan Bala Hatun'un ölüm sebebi de bilinmiyor. Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebali'nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor.

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Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

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Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.