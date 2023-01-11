Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var? Türbesi nerede, hangi ilde?

Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun'un tarihte nasıl öldüğü merak ediliyor. Geçen hafta yayınlanan 111. bölümünde Şeyh Edebali ile Bala Hatun'un esir alınması ve darağacına çıkarılması izleyiciyi derinden üzmüştü. Osman Bey'in eşi ve kayınpederini kurtarmak için yaptığı girişimin sonuç verip vermeyeceği merak edilirken, Bala Hatun'un tarihteki hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Bala Hatun tarihte nasıl öldü? Bala Hatun kimdir, kaç çocuğu var, tarihte ne zaman ölmüştür? Bala Hatun Türbesi nerede, hangi ilde? İşte cevaplar...