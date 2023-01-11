Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından Arife Gökçe'nin kaybını araştırmaya devam etti. Kayıp kadınla ilgili köyde hiçbir ize rastlanılmazken akrabalarından şoke edici iddialar geldi. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yakalamasının ardından köydeki dedikoduları açıklayan Müge Anlı, Gökçe ailesinin akrabasından gelen o iddiayı okudu ve dinletti, herkesi şaşkına çevirdi. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı. Bu iddia üzerine ortalık karıştı...