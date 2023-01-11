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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından Arife Gökçe'nin kaybını araştırmaya devam etti. Kayıp kadınla ilgili köyde hiçbir ize rastlanılmazken akrabalarından şoke edici iddialar geldi. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın yakalamasının ardından köydeki dedikoduları açıklayan Müge Anlı, Gökçe ailesinin akrabasından gelen o iddiayı okudu ve dinletti, herkesi şaşkına çevirdi. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı. Bu iddia üzerine ortalık karıştı...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:58
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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Müge Anlı'daki kayıp Arife Gökçe olayında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan ve sır olayın baş şüphelisi olan Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Arife Gökçe olayını yeniden ele aldı.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

MÜGE ANLI'DA ÇOK ÇARPICI İDDİALAR

Müge Anlı, kayıp kadının eşi Fikri Bey'in akrabası olan Mustafa Gökçe'nin kendilerine yaptığı açıklamaları paylaştı.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

"ANNESİNE MEYDAN DAYAĞI ATTI"

Buna göre Mustafa Gökçe, "Tayfun annesini hıdırellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında ortalık karıştı! “Tayfun annesine meydan dayağı attı” dedi gözler aileye çevrildi

Annesine meydan dayağı attı. Yalan söylüyorlar. Yakalayan gören kişiler de var" ifadelerini kullandı.