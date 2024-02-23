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Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar'ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrolünde yer aldığı 'Bahar' dizisiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Evgar, yeni rolüyle hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı. Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline gelen Demet Evgar'ın annesi de merak konusu oluyor. Güzel oyuncunun annesi Bingül Evgar'ı görenler, güzelliğine hayran kaldı. İşte, Demet Evgar'ın annesi...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:58
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Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, 'Bahar' dizisindeki performansıyla hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı. Yeni rolüyle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

'Bahar' dizisi, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'ün senaryosunu üstlendiği dizi, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme sürecini konu ediniyor. Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

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Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

Oyunculuğundaki başarısıyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

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Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği deneyimleyen ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar, yeni rolüyle hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti.

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Bahar’ın güzel oyuncusu Demet Evgar’ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

'Bahar' dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın özel hayatı da merak konusu oldu.