Bahar'ın güzel oyuncusu Demet Evgar'ın annesini görenler hayran kaldı! Mavi gözlerini ondan almış...

Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrolünde yer aldığı 'Bahar' dizisiyle ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Evgar, yeni rolüyle hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı. Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline gelen Demet Evgar'ın annesi de merak konusu oluyor. Güzel oyuncunun annesi Bingül Evgar'ı görenler, güzelliğine hayran kaldı. İşte, Demet Evgar'ın annesi...