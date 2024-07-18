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Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un oğlu Cem'in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar'ın partneri...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinde Evren Hoca karakterini canlandırıyor. Demet Evgar, Ecem Özkaya gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Gülsoy, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle ilk eşinin de oyuncu olduğunu gören şaştı kaldı. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem'in annesi ünlü oyuncu çıktı. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 12:40
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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem’in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar’ın partneri...

Bahar dizisiyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem’in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar’ın partneri...

Başrollerinde Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Evren Yalkın karakterini canlandıran Gülsoy, hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem’in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar’ın partneri...

Daha önce iki kez nikah masasına oturan oyuncunun Nilüfer Gürbüz'den Cem adında bir oğlu olmuştu.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem’in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar’ın partneri...

Gülsoy'un ilk eşi de merak konusu oldu.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un oğlu Cem’in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar’ın partneri...

Ünlü oyuncunun bir dönem Haziran Gecesi'nin yıldızıyla Burcu Kara evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu bilgini ardından Buğra Gülsoy'un oğlu merak edildi. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...