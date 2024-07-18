Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy'un oğlu Cem'in annesi bakın kim! Evlilikleri 1 yıl sürdü! Demet Evgar'ın partneri...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinde Evren Hoca karakterini canlandırıyor. Demet Evgar, Ecem Özkaya gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Gülsoy, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Özellikle ilk eşinin de oyuncu olduğunu gören şaştı kaldı. Buğra Gülsoy'un oğlu Cem'in annesi ünlü oyuncu çıktı. İşte o isim...