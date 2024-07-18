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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya'ya Rihanna göndermesi...

Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzel oyuncu bir süre önce gönlünü Mert Demir'e kaptırıp yeni bir aşka yelken açtı. Yaşadıkları aşk ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftten Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Demir, duygularına Rihanna'yı katıp Serenay Sarıkaya'ya olan aşkını haykırdı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 13:46
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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya’ya Rihanna göndermesi...

Ünlü şarkıcı Mert Demir, kariyeri ve özel hayatıyla sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Demir, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya’ya Rihanna göndermesi...

"SENDEN SONRASI YALAN, İSTEMEM RİHANNA'YI BİLE."

Kendi fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, "Senden sonrası yalan, istemem Rihanna'yı bile." notunu düştü.

Gündem olan paylaşım için "Serenay'a aşkını haykırıyor" yorumları yapıldı.

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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya’ya Rihanna göndermesi...

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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya’ya Rihanna göndermesi...

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Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya’ya Rihanna göndermesi...

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