Mert Demir aşkını itiraf etti! Serenay Sarıkaya'ya Rihanna göndermesi...

Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Güzel oyuncu bir süre önce gönlünü Mert Demir'e kaptırıp yeni bir aşka yelken açtı. Yaşadıkları aşk ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftten Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. Demir, duygularına Rihanna'yı katıp Serenay Sarıkaya'ya olan aşkını haykırdı. İşte o paylaşım...