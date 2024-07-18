Şaban Oğlu Şaban'ın Ramazan'ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şabanoğlu Şaban filmi, yıllar geçse de büyük bir ilgiyle izleniyor. Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimleri bir araya getiren film, şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla gündemde. Vefatının üzerinden 7 yıl geçen Halit Akçatepe'nin babasının kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kalıyor. Meğer baba-oğul aynı filminde birlikte oynamış. İşte Halit Akçatepe'nin babası...