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Şaban Oğlu Şaban'ın Ramazan'ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şabanoğlu Şaban filmi, yıllar geçse de büyük bir ilgiyle izleniyor. Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimleri bir araya getiren film, şimdilerde oyuncularının hayatlarıyla gündemde. Vefatının üzerinden 7 yıl geçen Halit Akçatepe'nin babasının kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kalıyor. Meğer baba-oğul aynı filminde birlikte oynamış. İşte Halit Akçatepe'nin babası...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 10:51 Güncelleme: 18.07.2024 10:51
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Şaban Oğlu Şaban’ın Ramazan’ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Şaban Oğlu Şaban filminde Ramazan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Halit Akçatepe hakkında ortaya çıkan bir bilgi duyanları şaşırttı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Ramazan’ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Şener Şen, Şevket Altuğ, Kemal Sunal gibi usta isimlerle aynı filmde rol alan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Ramazan’ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yapmış bu evliliğinden Itır ve Ebru isminde iki kızı olmuştur. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Ramazan’ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur. Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşanmıştır. Peki Halit Akçatepe'nin babasını tanıyor musunuz? Usta sanatçı meğer babasıyla Hababam Sınıfı filminde oynamış! İşte o isim...

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Şaban Oğlu Şaban’ın Ramazan’ı bakın kimin oğluymuş! Halit Akçatepe babasıyla aynı filmde oynamış...

Hababam Sınıfında Paşa Nuri, karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin öz babasıdır.