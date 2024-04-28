29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 4 aylıkken evlat edindiler! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı ilgi odağı oldu! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

4 aylıkken evlat edindiler! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı ilgi odağı oldu! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

Sevilen şarkıcı Nilüfer'in bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, son haliyle gündeme getirildi. Nilüfer tarafından 4 aylıkken evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı. İşte Ayşe Nazlı'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:36
  • 1
  • 144
Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

Ünlü şarkıcı Nilüfer, henüz 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'yla bir paylaşımda bulundu.

  • 2
  • 144
Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

Son Arzum, Caddelerde Rüzgar, Böyle Ayrılık Olmaz ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

  • 3
  • 144
Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

  • 4
  • 144
Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topluyor...

  • 5
  • 144
Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı ilgi odağı oldu! 4 aylıkken evlat edindiler! Ayşe Nazlı şimdi 23 yaşında...

İşte Nilüfer'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...