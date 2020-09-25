Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü'nü hiç böyle görmediniz! O hali şoke etti

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü kariyerinin zirvesine çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün şoke eden o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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